UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД РФ заявляет о переговорах по разблокировке экспорта зерна из Украины. Не на уровне ООН

Фото: МИД РФ заявляет о переговорах по разблокировке экспорта зерна из Украины (twitter.com/MID_RF)
Автор: Артур Родивилов

Заместитель главы МИД России Александр Панкин утверждает, что обсуждение вопроса поставок российских калийных удобрений и разблокировки экспорта украинского зерна ведется. Однако не на уровне ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

При этом в МИД РФ назвали сложным "вопрос поставок".

"Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна - сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются", - заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на разблокировку украинских портов.

Напомним, ранее Всемирная продовольственная программа ООН призывала России открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом.

Отметим, Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Агропромышленный комплекс