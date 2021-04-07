В МИД РФ заявили о "наращивании активности" вооруженных сил НАТО в Украине и в Черном море

На территории Украины и в Черном море происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО. Также войска стягивают к украинско-российской границе.
Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вечером 7 апреля.
Отмечается, что на 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса.
Также Захарова заявляет об активизации "разведывательной деятельности иностранных государств" в Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения на Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.
"Все это не способствует безопасности в регионе, урегулированию конфликта на Донбассе", - убеждена представитель МИД РФ.
Украину и страны НАТО призвали "остановить военные приготовления".
Напомним, в Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут находиться там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.
Как известно, Россия начала контрольную проверку боеготовности своей армии.
Отметим, западные союзники Украины, в том числе НАТО, на этом фоне предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.
Ранее в Минобороны Украины назвали перечень учений НАТО, к которым присоединится Украина.