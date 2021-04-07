В МИД РФ заявили о "наращивании активности" вооруженных сил НАТО в Украине и в Черном море

Отмечается, что на 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса.

Также Захарова заявляет об активизации "разведывательной деятельности иностранных государств" в Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения на Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.

"Все это не способствует безопасности в регионе, урегулированию конфликта на Донбассе", - убеждена представитель МИД РФ.

Украину и страны НАТО призвали "остановить военные приготовления".