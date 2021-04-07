Путин решает, сколько войска РФ будут находиться у границ Украины, - Кремль

В Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут находиться там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.

По его словам, российские Вооруженные силы находятся там на территории России, "где это признано необходимым и целесообразным".

На вопрос о том, сколько они еще будут находиться у границ Украины, Песков ответил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим".

Также он заявил, что у него нет информации относительно планов по дислокации и передислокации войск.