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У МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі

Автор: Инна Собора

На території України і в Чорному морі відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО. Також війська стягують до українсько-російського кордону.

Таке заяву зробила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова увечері 7 квітня.

Наголошується, що на 2021 рік заплановано проведення семи спільних навчань на українській території з різними країнами альянсу.

Також Захарова заявляє про активізацію розвідувальної діяльності іноземних держав в Україні уздовж кордонів з Росією і лінії зіткнення на Донбасі з використанням літальних апаратів і радіоелектронних засобів.

"Все це не сприяє безпеці в регіоні, врегулювання конфлікту на Донбасі", - переконана представник МЗС РФ.

Україну і країни НАТО закликали "припинити військові приготування".

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що російські війська біля кордонів України нібито нікому не загрожують. Вони будуть перебувати там стільки, скільки вирішить президент Росії Володимир Путін.

Як відомо, Росія розпочала контрольну перевірку боєздатності своєї армії.

Зазначимо, західні союзники України, в тому числі НАТО, на цьому тлі застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Раніше в Міноборони України назвали перелік навчань НАТО, до яких приєднається Україна.

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