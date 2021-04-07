У МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі

Наголошується, що на 2021 рік заплановано проведення семи спільних навчань на українській території з різними країнами альянсу.

Також Захарова заявляє про активізацію розвідувальної діяльності іноземних держав в Україні уздовж кордонів з Росією і лінії зіткнення на Донбасі з використанням літальних апаратів і радіоелектронних засобів.

"Все це не сприяє безпеці в регіоні, врегулювання конфлікту на Донбасі", - переконана представник МЗС РФ.

Україну і країни НАТО закликали "припинити військові приготування".