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МИД РФ прокомментировал проигрыш в Трибунале ООН


В российском МИД заявили о намерении "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства отстаивать позицию"

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение Международного трибунала по морскому праву о распоряжении временных мер по иску Украины. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В МИД РФ заявили: "При подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива".

Отметим, при этом в российском ведомстве не стали комментировать требование Трибунала отпустить военнопленных украинских моряков, а только заявили, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства... отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что приказ Международного трибунала является четким сигналом для РФ, что она не может безнаказано нарушать международное право.

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