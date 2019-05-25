МЗС РФ прокоментувало програш в Трибуналі ООН

Міністерство закордонних справ росії прокоментувало рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо розпорядження тимчасових заходів за позовом України. Про це повідомляється на сайті російського МЗС.

У МЗС РФ заявили: "При підписанні та ратифікації Конвенції ООН по морському праву 1982 року, виключають можливість задіяння передбачених Конвенцією процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки".

Відзначимо, при цьому в російському відомстві не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити полонених українських моряків, а тільки заявили, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду... відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що наказ Міжнародного трибуналу є чітким сигналом для РФ, що вона не може безкарно порушувати міжнародне право.