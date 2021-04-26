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МИД РФ потребовал от Украины разъяснений о хранении мин на складах в Врбетице

Автор: РБК-Украина

В связи с сообщениями о хранившихся на складах в Врбетице (Чехия) противопехотных мин МИД РФ затребовал от Украины разъяснений. Аналогичные требования российское внешнеполитическое ведомство предъявило властям Чехии и Болгарии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ (Конвенции о запрещении противопехотных мин - ред.)", - заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что обратили внимание на распространенную международными СМИ информацию немецкого издания Die Welt о том, что на складах в деревне Врбетице находились “сотни противопехотных мин”. “Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках КЗПМ”, - уточняется в заявлении.

Аналогичные претензии российское внешнеполитическое ведомство выдвигает к Болгарии, гражданин которой в письме The New York Times признал хранение на чешских складах, принадлежавших его компании вооружений, и их поставок в Украину после 2014 года.

Напомним, ранее болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев подтвердил поставки оружия Украине.

Оружие его компании EMCO хранилось на складах в Чехии, которые были взорваны в 2014 году. Сам Гебрев чуть не стал жертвой отравления ядом "Новичок".

Расследователи из Bellingcat установили, что российские ГРУ-шники "Боширов" и "Петров" причастны к эпизодам в Чехии, Болгарии и отравлению в британском Солсбери.

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