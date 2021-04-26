МЗС РФ зажадав від України роз'яснень про зберігання мін на складах в Врбетіце

У зв'язку з повідомленнями про що зберігалися на складах в Врбетіце (Чехія) протипіхотних мін МЗС РФ зажадав від України роз'яснень. Аналогічні вимоги російське зовнішньополітичне відомство висунуло влади Чехії та Болгарії.
Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.
"Очікуємо від Чехії, Болгарії та України необхідних роз'яснень щодо повідомлень про зберігання на складах в Врбетіце протипіхотних мін в обхід КЗПМ (Конвенції про заборону протипіхотних мін - ред.)", - заявили в російському діпвідомстве.
У МЗС РФ відзначили, що звернули увагу на поширену міжнародними ЗМІ інформацію німецького видання Die Welt про те, що на складах в селі Врбетіце перебували "сотні протипіхотних мін". "Ці відомості ставлять під сумнів сумлінне виконання Чехією зобов'язань в рамках КЗПМ", - уточнюється в заяві.
Аналогічні претензії російське зовнішньополітичне відомство висуває до Болгарії, громадянин якої в листі The New York Times визнав зберігання на чеських складах, які належали його компанії озброєнь, і їх постачання в Україну після 2014 року.
Нагадаємо, раніше болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев підтвердив постачання зброї Україні.
Зброя його компанії EMCO зберігалася на складах в Чехії, які були підірвані в 2014 році. Сам Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новічок".
Розслідувачі з Bellingcat встановили, що російські ГРУ-шники "Боширов" і "Петров" причетні до епізодів в Чехії, Болгарії та отруєння в британському Солсбері.