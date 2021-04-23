МИД РФ: дипломаты стран Балтии уже могут прикидывать, кому из них придется паковать вещи

Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов . Сотрудники диппредставительств в России этих стран могут уже начать раздумывать, кому из них придется уехать.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС .

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сказала представитель МИД.

Захарова заявила, что Россия уже готовит соответсвующие ответные меры.

Ранее стало известно, что Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Кроме того, на прошлой неделе Польша приняла решение выслать из страны трех российских дипломатов.