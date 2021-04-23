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МИД РФ: дипломаты стран Балтии уже могут прикидывать, кому из них придется паковать вещи

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 15:31
МИД РФ: дипломаты стран Балтии уже могут прикидывать, кому из них придется паковать вещи Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов. Сотрудники диппредставительств в России этих стран могут уже начать раздумывать, кому из них придется уехать.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова заявила, что Россия уже готовит соответсвующие ответные меры.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сказала представитель МИД.

Ранее стало известно, что Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Кроме того, на прошлой неделе Польша приняла решение выслать из страны трех российских дипломатов.

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