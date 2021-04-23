МЗС РФ: дипломати країн Балтії вже можуть прикидати, кому з них доведеться пакувати речі

Москва відповість Естонії, Литві та Латвії на висилку російських дипломатів . Співробітники диппредставництв в Росії цих країн можуть вже почати роздумувати, кому з них доведеться виїхати.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС .

"У нашій відповіді влада цих країн може не сумніватися. Їх дипломати вже можуть почати прикидати, кому з них доведеться пакувати речі", - сказала представник МЗС.

Захарова заявила, що Росія вже готує відповідні заходи у відповідь.

Раніше стало відомо, що Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Нагадаємо, Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Крім того, минулого тижня Польща прийняла рішення вислати з країни трьох російських дипломатів.