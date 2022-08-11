МИД решительно призывает лишить россиян виз: не говорите, что "не все они виноваты"

"Позиция президента Владимира Зеленского очень четкая: запрет въезда для россиян - это самая действенная персональная санкция. Не надо рассказывать, что "не все россияне виноваты". Они в абсолютном большинстве поддерживают агрессию против Украины, военные преступления и убийства, захват чужой земли. Поэтому вполне логично лишить их права пересекать международные границы пока они не научатся их уважать", - пояснил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не воспринимает аргумент, что такой шаг якобы "ограничит возможность выезда для тех, кто не поддерживает путинский режим".

"Для людей, которых преследуют, всегда останется возможность политического убежища, а вот российские туристы в футболках (с символикой - ред.) СССР, буквами "Z" и все другие подобные им не должны бродить по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам пока их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе", - подытожил Кулеба.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.

После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.

Впрочем, например, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких ограничений. По его словам, войну развязал против Украины Путин, а россияне якобы "ни при чем".

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