МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения конфликта между ними. Тем гражданам, которые уже находятся в зоне конфликта, советуют соблюдать правила безопасности.
Об этом говорится на сайте МИД.
"В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль и Палестину", - заявили в министерстве.
Гражданам, которые сейчас находятся в Израиле и Палестине, рекомендуют отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также выполнять их требования и инструкции.
Как рассказали в МИД, актуальную информацию о ситуации в Израиле можно узнать на сайте командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля - oref.org.il/en.
Кроме того, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию нужно обращаться в украинское посольство в Израиле по телефону +972-546-676-782 или через электронную почту emb_il@mfa.gov.ua и в украинскую дипмиссию в Палестине по номеру +972-59-969-95-61 или через электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.
Также круглосуточно работает "горячая линия" по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.
Напомним, в последние дни конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.
На фоне обострения ситуации и ракетных обстрелов Израиль ввел ограничения для жителей страны. Специальные инструкции по безопасности будут действовать до полудня 14 мая.
Добавим, на обострение конфликта Палестины и Израиля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.