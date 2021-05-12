МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

"В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль и Палестину", - заявили в министерстве.

Гражданам, которые сейчас находятся в Израиле и Палестине, рекомендуют отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также выполнять их требования и инструкции.

Как рассказали в МИД, актуальную информацию о ситуации в Израиле можно узнать на сайте командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля - oref.org.il/en.

Кроме того, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию нужно обращаться в украинское посольство в Израиле по телефону +972-546-676-782 или через электронную почту emb_il@mfa.gov.ua и в украинскую дипмиссию в Палестине по номеру +972-59-969-95-61 или через электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.

Также круглосуточно работает "горячая линия" по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.