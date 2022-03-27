МИД о "референдуме ЛНР": ни одна страна не признает насильственное изменение границ Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении "референдума" за вхождение территорий в состав России. В ведомстве заявили, что ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.
Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.
"РФ не оставляет попыток взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства", - заявил он.
Николенко подчеркнул, что Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который "ускорит его падение в пропасти глобальной изоляции".
Напомним, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории "ЛНР" может пройти референдум о вхождении в состав России.
В свою очередь в Госдуме РФ заявили, что для "референдума" неподходящее время.
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