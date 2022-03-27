МИД о "референдуме ЛНР": ни одна страна не признает насильственное изменение границ Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении "референдума" за вхождение территорий в состав России. В ведомстве заявили, что ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.