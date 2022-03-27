МЗС про "референдум ЛНР": жодна країна не визнає насильницьку зміну кордонів України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника про проведення "референдуму" за входження територій до складу Росії. У відомстві заявили, що жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України.

Про це РБК-Україна розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

"РФ не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції", - заявив він

Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.

У свою чергу у Держдумі РФ заявили, що для "референдуму" невідповідний час.

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