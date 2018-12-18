В МИД рассказали, что означает для Украины принятие резолюции ООН по Крыму

Фото: ГА ООН (unmultimedia.org)

Принятие резолюции показало четкую позицию мира о поддержке Украины, отметили в МИД

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции по милитаризации аннексированного Россией Крыма и объяснили, что это значит для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что принятие резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" в очередной раз продемонстрировало поддержку миром территориальной целостности Украины и осуждения агрессии России.

"Несмотря на отчаянные потуги РФ помешать принятию документа, Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз осудила временную оккупацию Крымского полуострова Российской Федерацией как государством-оккупантом и послала четкий сигнал о непризнании попытки его аннексии. Российская Федерация должна забрать свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить незаконную оккупацию территории Украины", - заявили в МИД.

Также добавили, что оккупация Крыма, угроза или применение силы против Украины нарушает обязательства, взятые Россией при подписании Будапештского меморандума.

"Резолюция выражает решительную озабоченность международного сообщества неоправданным применением Российской Федерацией силы против трех кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года в Черном море, в результате которого были серьезно ранены отдельные члены украинских экипажей, и призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинские корабли и личный состав", - говорится в заявлении МИД

Кроме того, в резолюции ООН призывает РФ прекратить препятствовать законному праву на свободу судоходства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве 1982 года. Также документом осуждается строительство Керченского моста и увеличение военного присутствия РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

"Украина благодарна каждой стране, которая отдала свой голос за резолюцию ГА ООН", - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей.