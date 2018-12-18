Православна церква України не буде залежати від Константинополя, - Епіфаній

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Він зазначив, що не можна вести й мову про те, що Україна буде залежна від Константинополя

Предстоятель нової церкви Епіфаній (Думенко) заявив, що Православна церква України не буде залежати від Константинополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ предстоятеля нової церкви Епіфанія (Думенко) в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Зараз ми чуємо, що це не буде повноцінною автокефалією, що ця церква буде в підпорядкованні Константинополю, але це неправда. Бо, як ви чули, після обрання нового предстоятеля, його ім'я, тобто, моє ім'я, вже було в диптиху проголошено на Фанарі. Це означає, що ми посідаємо почесне, хоча останнє, 15 місце в диптиху, а це означає, що ми будемо незалежною повноцінною автокефальною церквою. Якщо говорити, що ми будемо в складі Константинополя, то це неправда. Константинополь, як мати-церква, сприяє і допомагає нам, Українській церкві, щоб ми об'єдналися, щоб ми створили структуру цієї церкви, а в подальшому після вручення томосу ми будемо самокеровані, ми будемо керуватися тут, в Києві, і, відповідно, приймати ті рішення, які будуть корисні для цієї церкви", - сказав він.

За його словами, зараз не можна вести й мову про те, що Україна буде залежна від Константинополя.

"Тому зараз не можна вести й мову про те, що ми будемо залежні від Константинополя. Так, духовно ми будемо в подальшому підтримувати ці стосунки із вдячності до матері-церкви. Самостійно, на жаль, ми не могли знайти це порозуміння", - додав він.

Нагадаємо, раніше Епіфаній (Думенко) заявив, що санкції проти патріотів із УПЦ МП не працюватимуть.