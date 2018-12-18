В МЗС розповіли, що означає для України ухвалення резолюції ООН по Криму

Фото: ГА ООН (unmultimedia.org)

Ухвалення резолюції засвідчило чітку позицію світу щодо підтримки України, зазначили в МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо мілітаризації анексованого Росією Криму та пояснили, що це означає для України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, у дипломатичному відомстві підкреслили, що прийняття резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів" вкотре продемонструвало підтримку світом територіальної цілісності України та засудження агресії Росії.

"Попри відчайдушні потуги РФ зашкодити схваленню документа, Генеральна Асамблея ООН вкотре засудила тимчасову окупацію Кримського півострова Російською Федерацією як державою-окупантом та надіслала чіткий сигнал про невизнання спроби його анексії. Російська Федерація повинна забрати свої збройні сили з Криму та негайно припинити незаконну окупацію території України", - заявили в МЗС.

Також додали, що окупація Криму, загроза або застосування сили проти України порушує зобов’язання, взяті Росією при підписанні Будапештського меморандуму.

"Резолюція висловлює рішучу стурбованість міжнародного співтовариства невиправданим застосуванням Російською Федерацією сили проти трьох кораблів ВМС України 25 листопада 2018 року у Чорному морі, в результаті якого було серйозно поранено окремих членів українських екіпажів, та закликає Російську Федерацію негайно звільнити українські кораблі та особовий склад", - йдеться у заяві МЗС.

Крім того, у резолюції ООН закликає до РФ припинити перешкоджати законному праву на свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях, а також Керченській протоці відповідно до міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про морське право 1982 року. Також документом засуджується будівництво Керченського мосту та збільшення військової присутності РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.

"Україна вдячна кожній державі, яка віддала свій голос за резолюцію ГА ООН", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо мілітаризації Криму та акваторії Чорного та Азовського морів.