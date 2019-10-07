У МЗС розповіли, за яких умов запрацює "формула Штайнмайєра"

Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Формула пояснює, як будуть застосовуватися закони про вибори в ОРДЛО та про особливий статус Донбасу

У Міністерстві закордонних справ розповіли, за яких умов запрацює "формула Штайнмайєра". Про це сказав глава міністерства Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що сама по собі ця формула нічого не означає.

"Я хочу вам сказати, що "формула Штайнмайєра" сама по собі ще не означає нічого, поки немає двох законів: закону про проведення виборів і закону про особливий статус. Це найважливіша точка. А сама формула тільки пояснює, як вони будуть застосовуватись. Ці закони мають узгодити наше суспільство, наші депутати", - заявив Пристайко.

Міністр також зазначив, що "поки не буде зрозуміло, які лініє є, важко говорити про результат".

Нагадаємо, глава комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що навіть якщо Україна не визнає результати виборів на Донбасі, то стане зрозуміло, наскільки представницькою є місцева влада.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 жовтня на засіданні ТКГ у Мінську представник України Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Раніше документ погодили радники глав "нормандської четвірки".

Додамо також, президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням через акції проти "формули Штайнмайєра". Він підкреслив, що поважає конституційне право громадян України на протест, а також заявив, що не збирається здавати Україну.