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В МИД рассказали, каких результатов ожидают после визита Зеленского в Британию

Киев, Вторник 06 октября 2020 15:19
В МИД рассказали, каких результатов ожидают после визита Зеленского в Британию
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на какие результаты рассчитывает Украина в двухстороннем сотрудничестве с Великобританией после визита президента Владимира Зеленского в Лондон. Среди прочего, планируется подписать договор о политическом сотрудничестве.

Об этом Кулеба рассказал в интервью BBC News Украина.

По его словам, после подписания договора наступит "новая рамка" взаимоотношений между странами.

"Мы подпишем соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между нашими странами. Документ очень большой, комплексный, по сути это новая рамка наших взаимоотношений. Во-вторых, будем очень серьезно говорить о сотрудничестве в секторе безопасности", - сказал Кулеба.

Он добавил, что новое соглашение базируется на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС, а также отметил, что будут созданы новые возможности для торговли.

"Раньше у нас были отношения с Британией, как одной из важнейших стран ЕС. Выйдя из ЕС, Великобритания получит больший простор для маневра, она может быть жестче в некоторых вопросах. Нам это выгодно. Планируем развивать сотрудничество и в секторе безопасности и обороны", - отметил министр.

Напомним, Зеленский и его жена Елена 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию. Запланированы переговоры президента с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, а также другие встречи с высокопоставленными лицами.

Как писало РБК-Украина, Великобритания заинтересована в том, чтобы делиться с Украиной военными технологиями, опытом и быть партнером.

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