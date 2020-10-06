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У МЗС розповіли, яких результатів очікують після візиту Зеленського в Британію

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 15:19
У МЗС розповіли, яких результатів очікують після візиту Зеленського в Британію
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, на які результати розраховує Україна у двосторонній співпраці з Великобританією після візиту президента Володимира Зеленського в Лондон. Серед іншого, планується підписати договір про політичну співпрацю.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

За його словами, після підписання договору настане "нова рамка" взаємовідносин між країнами.

"Ми підпишемо угоду про політичне співробітництво, вільної торгівлі та стратегічне партнерство між нашими країнами. Документ дуже великий, комплексний, по суті це нова рамка наших взаємовідносин. По-друге, будемо дуже серйозно говорити про співпрацю у секторі безпеки", - сказав Кулеба.

Він додав, що нова угода базується на положеннях Угоди про асоціацію з ЄС, а також зазначив, що будуть створені нові можливості для торгівлі.

"Раніше у нас були відносини з Британією, як однієї з ключових країн ЄС. Вийшовши з ЄС, Великобританія отримає більший простір для маневру, вона може бути жорсткіше в деяких питаннях. Нам це вигідно. Плануємо розвивати співробітництво і в секторі безпеки та оборони", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Зеленський та його дружина Олена 7-8 жовтня відвідають з офіційним візитом Великобританію. Заплановані переговори президента з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, а також інші зустрічі з високопоставленими особами.

Як повідомляло РБК-Україна, Великобританія зацікавлена в тому, щоб ділитися з Україною військовими технологіями, досвідом і бути партнером.

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