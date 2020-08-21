В Британии заинтересованы в военном партнерстве с Украиной

Фото: флаги Британии (facebook.com-foreignoffice)

По словам Бена Уоллеса, в Британии есть определенные технологии и возможности, чтобы поддержать Украину

Великобритания заинтересована в том, чтобы делиться с Украиной военными технологиями, опытом и быть партнером. Британии также есть чему поучится у Украины.

Об этом в интервью газете "День" заявил Бен Уоллес, министр обороны объединенного королевства.

По словам Уоллеса, речь идет не только о сотрудничестве в кораблестроении и в военно-морской сфере.

"Я вижу, что молодые мужчины и женщины на границе с неконтролируемой территорией на Донбассе гибнут или получают ранения. И наша главная цель в сотрудничестве с Украиной - помочь в защите людей", - сказал Уоллес.

Министр считает, что в Британии есть определенные технологии и возможности, которыми она может поддержать Украину, и это все начнется осенью, когда Уоллес передаст в ноябре в парламент глобальный тематический обзор оборонной политики Британии.

"Вам не надо переживать: сейчас нет ничего такого, что стояло бы на пути углубления наших отношений", - подчеркнул министр.

В то же время британский министр подчеркнул, что его страна усваивает уроки Украины.

"Мы также учимся у Украины. Здесь проходит линия фронта с российской агрессией и подконтрольными России боевиками с целью ослабить Украину и доминировать в этом регионе. И я должна донести местный опыт к своей стране и гарантировать, что наш тематический оборонительный обзор, который мы готовим сейчас , отражать уроки, которые мы усвоили здесь, в Украине ", - подчеркнул Уоллес.

Отметим, что это уже второй по счету визит Уолесса в качестве главы британского оборонного ведомства. До этого он посещал Украину, находясь на должности министра по вопросам безопасности.

Напомним, в мае Британия продлила срок учебно-тренировочной операции "ORBITAL" для украинских военных.

В феврале Украина и Великобритания договорились об оказании помощи со стороны Британии в усилении инфраструктуры украинских Военно-морских сил.