В МИД рассказали, как доставят бюллетени на участки за рубежом

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Планируется три вида доставки бюллетеней

Бюллетени для заграничных избирательных участков на выборах 2019 будут передавать тремя способами. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел во время передачи бюллетеней, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, один из способов доставки - с помощью службы дипломатических курьеров.

"По нашему плану будет три вида доставки. Это с помощью службы дипломатических курьеров, с помощью командирской дипломатической службы... будем отправлять нашими сотрудниками в аэропорт "Борисполь" и командирами воздушных судов в соответствующие страны. Также будем отправлять представителями посольств, которые приедут за бюллетенями в Киев", - сообщили в министерстве.

Указано, что бюллетени были переданы в бумажных упаковках для каждого избирательного участка за рубежом. В МИД отметили, что чаще всего зарубежные избирательные участки расположены в дипломатических учреждениях Украины - посольствах и консульствах.

"Бюллетени будут выгружены в здание МИД, и, согласно графику, мы будем осуществлять передачу. Надеемся, что успеем", - добавили в МИД.

Напомним, наибольшие по количеству избирателей зарубежные избирательные участки для голосования на выборах 2019 расположены в Штатах и Германии.

Как писало РБК-Украина ранее, перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки ЦИК передал 420 342 бюллетеня. Отмечалось, что бюллетени на участки доставят представители Министерства иностранных дел Украины.