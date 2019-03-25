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У МЗС розповіли, як доставлятимуть бюлетені до дільниць за кордоном

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 12:34
У МЗС розповіли, як доставлятимуть бюлетені до дільниць за кордоном
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Планується три види доставки бюлетенів

Бюлетені для закордонних виборчих дільниць на виборах 2019 будуть передавати трьома способами. Про це повідомили представники Міністерства закордонних справ під час передачі бюлетенів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, один зі способів доставки - за допомогою служби дипломатичних кур'єрів.

"За нашим планом буде три види доставки. Це за допомогою служби дипломатичних кур'єрів, за допомогою командирської дипломатичної служби, ...будемо відправляти нашими співробітниками до аеропорту "Бориспіль" і командирами повітряних суден до відповідних країн. Також відправлятимемо представниками посольств, які приїдуть за бюлетенями до Києва", - повідомили у міністерстві.

Вказано, що бюлетені були передані у паперових упаковках для кожної виборчої дільниці за кордоном. У МЗС наголосили, що найчастіше закордонні виборчі дільниці розташовані у дипломатичних установах України - посольствах та консульствах.

"Бюлетені будуть вивантажені до будівлі МЗС, і, відповідно до графіку, ми будемо здійснювати передачу. Сподіваємось, що встигнемо", - додали в МЗС.

Нагадаємо, найбільші за кількістю виборців закордонні виборчі дільниці для голосування на виборах 2019 розташовані в Штатах та Німеччині.

Як писало РБК-Україна раніше, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці ЦВК передала 420 342 бюлетеня. Зазначалося, що бюлетені на дільниці доставлять представники Міністерства закордонних справ України.

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