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МИД Украины требует извинений от президента Хорватии: ретранслирует пропаганду России

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Хорватии Зоран Миланович оскандалился сегодня из-за заявлений об обострении российской агрессии против Украины. Украинская сторона отреагировала на это резким заявлением и вызовом хорватского посла в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Послу Хорватии Анике Джамич доказали позицию украинской стороны о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений Милановича, в частности по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине на фоне агрессии РФ.

"Заявления Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе", - заявили в МИД.

Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем. Посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе.

Напомним, президент Хорватии заявил, что страна отзовет свои войска из НАТО, если Россия вторгнется в Украину.

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МИД УкраиныХорватия