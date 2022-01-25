МЗС України вимагає вибачень від президента Хорватії: ретранслює пропаганду Росії

Президент Хорватії Зоран Міланович оскандалився сьогодні через заяви щодо загострення російської агресії проти України. Українська сторона відреагувала на це різкою заявою та викликом хорватського посла в Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС .

Послу Хорватії Аніці Джамич довели позицію української сторони про категоричну неприйнятність сьогоднішніх заяв Мілановича, зокрема щодо членства України в НАТО та недоречність допомоги Україні на тлі агресії РФ.

"Заяви Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі", - заявили в МЗС.

Україна вимагає від хорватського президента публічного спростування цих заяв, а також їх неповторення у майбутньому. Посол України також здійснить відповідний демарш в Загребі.