ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД просит украинцев в Польше подать заявку для возвращения в Украину

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 14:43
МИД просит украинцев в Польше подать заявку для возвращения в Украину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Посольство начало формирование списков для эвакуации

Украинцы, находящиеся сейчас на территории Польши, могут зарегистрироваться для возвращения в Украину из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в Польше в Twitter.

Отмечается, что украинское дипломатическое представительство начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

В ведомстве просят украинцев в Польше заполнить форму заявки по этой ссылке: bit.ly/3aUY44K

МИД просит украинцев в Польше подать заявку для возвращения в Украину

Напомним, ранее посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что ведомство эвакуировало из страны три группы украинских граждан. В Украину вернули граждан, рейсы которых были отменены из-за коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Словения пропустила через границу первую группу заблокированных на границе с Италией грузовиков и автобусов, в которых, в частности, находятся граждане Украины.

Кроме того, вчера правительство приняло решение об экстренной эвакуации граждан Украины, которые оказались заблокированы на территории Италии из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

МИД: звонить на государственные горячие линии за границей можно бесплатно Пока неизвестно, сколько людей эвакуируют из Италии, - МИД
Новости Украины МИД УкраиныПольшаэвакуация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь