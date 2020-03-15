МИД просит украинцев в Польше подать заявку для возвращения в Украину

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Посольство начало формирование списков для эвакуации

Украинцы, находящиеся сейчас на территории Польши, могут зарегистрироваться для возвращения в Украину из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в Польше в Twitter.

Отмечается, что украинское дипломатическое представительство начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

В ведомстве просят украинцев в Польше заполнить форму заявки по этой ссылке: bit.ly/3aUY44K

Напомним, ранее посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что ведомство эвакуировало из страны три группы украинских граждан. В Украину вернули граждан, рейсы которых были отменены из-за коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Словения пропустила через границу первую группу заблокированных на границе с Италией грузовиков и автобусов, в которых, в частности, находятся граждане Украины.

Кроме того, вчера правительство приняло решение об экстренной эвакуации граждан Украины, которые оказались заблокированы на территории Италии из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.