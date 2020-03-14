ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Словения пропустила первую группу заблокированных на границе с Италией украинцев

Новости » Политика     14.03.2020 - 23:00
Словения пропустила первую группу заблокированных на границе с Италией украинцев
Иллюстративное фото (Getty Images)

Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд

Словения пропустила первую группу заблокированных на итальянско-словенской границе грузовиков и автобусов, в которых, в частности, находятся украинцы. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он сослался на информацию Министерства инфраструктуры Словении.

"На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу", - написал он.

По его словам, грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств.

"Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что на словенском границе ночью 13 марта остановили два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. Сообщалось, что они могут быть возвращены в зону карантина в Италии. Вследствие этого около 120 украинцев, которые направлялись из Италии в Украину, застряли на словенской границе. Министерство иностранных дел начало заниматься вопросом украинцев.

Украина с 16 марта закроет границу для граждан других стран через пандемию коронавирус. При этом все украинцы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Украину.

В Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы
Новости Украины СловенияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь