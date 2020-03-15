ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС просить українців в Польщі подати заявку для повернення в Україну

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 14:43
МЗС просить українців в Польщі подати заявку для повернення в Україну
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посольство почало формування списків для евакуації

Українці, які зараз перебувають на території Польщі, можуть зареєструватися для повернення в Україну через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в Польщі в Twitter.

Зазначається, що українське дипломатичне представництво почало формувати списки громадян, у яких виникли труднощі з повернення в країну через заходи, вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У відомстві просять українців в Польщі заповнити форму-зголошення за цим посиланням: bit.ly/3aUY44K

МЗС просить українців в Польщі подати заявку для повернення в Україну

Нагадаємо, раніше посол України в Хорватії Василь Кирилич повідомив, що відомство евакуювало з країни три групи українських громадян. В Україну повернули громадян, рейси яких було скасовано через коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що Словенія пропустила через кордон першу групу заблокованих на кордоні з Італією вантажівок і автобусів, у яких, зокрема, перебувають громадяни України.

Крім того, вчора уряд ухвалив рішення про екстрену евакуацію громадян України, які опинилися заблоковані на території Італії через обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

МЗС: телефонувати на державні гарячі лінії за кордоном можна безкоштовно Поки невідомо, скільки людей евакуюють з Італії, - МЗС
Новини України МЗСПольшаевакуація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся