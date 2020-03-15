МЗС просить українців в Польщі подати заявку для повернення в Україну

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посольство почало формування списків для евакуації

Українці, які зараз перебувають на території Польщі, можуть зареєструватися для повернення в Україну через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в Польщі в Twitter.

Зазначається, що українське дипломатичне представництво почало формувати списки громадян, у яких виникли труднощі з повернення в країну через заходи, вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У відомстві просять українців в Польщі заповнити форму-зголошення за цим посиланням: bit.ly/3aUY44K

Нагадаємо, раніше посол України в Хорватії Василь Кирилич повідомив, що відомство евакуювало з країни три групи українських громадян. В Україну повернули громадян, рейси яких було скасовано через коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що Словенія пропустила через кордон першу групу заблокованих на кордоні з Італією вантажівок і автобусів, у яких, зокрема, перебувають громадяни України.

Крім того, вчора уряд ухвалив рішення про екстрену евакуацію громадян України, які опинилися заблоковані на території Італії через обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.