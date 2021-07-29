МИД прорабатывает сценарии эвакуации украинцев из Турции из-за лесных пожаров

Министерство иностранных дел прорабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции в случае ухудшения ситуации с масштабными пожарами в курортных зонах. Информация о пострадавших гражданах Украины пока не поступала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет", - написал Кулеба в Twitter.
Глава МИД добавил, что прорабатывается сценарий возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с пожарами.
"Безопасность украинцев за рубежом - превыше всего", - подчеркнул министр.
Напомним, сегодня масштабные лесные пожары приблизились к курортному городу Мармарис, заставив местные власти эвакуировать несколько отелей.
Как писало РБК-Украина, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. В Министерстве иностранных дел рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал ситуацию с масштабными лесными пожарами национальным бедствием.