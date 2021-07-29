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МИД прорабатывает сценарии эвакуации украинцев из Турции из-за лесных пожаров

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел прорабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции в случае ухудшения ситуации с масштабными пожарами в курортных зонах. Информация о пострадавших гражданах Украины пока не поступала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет", - написал Кулеба в Twitter.

Глава МИД добавил, что прорабатывается сценарий возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с пожарами.

"Безопасность украинцев за рубежом - превыше всего", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня масштабные лесные пожары приблизились к курортному городу Мармарис, заставив местные власти эвакуировать несколько отелей.

Как писало РБК-Украина, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. В Министерстве иностранных дел рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал ситуацию с масштабными лесными пожарами национальным бедствием.

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