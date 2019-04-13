В МИД прокомментировали снятие санкций с окружения Януковича

Фото: Виктор Янукович (TASS)

По данным МИД, в последнее время ЕС не принимал никакого решения о снятии санкций

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали информацию о снятии санкций с окружения экс-президента Виктора Януковича. Евросоюз не принимал ни одного подобного решения, заверил посол Украины в Бельгии Николай Точицкий в Twitter, сообщает РБК-Украина.

Как сообщил Точицкий, речь может идти о санкциях, которые были сняты из окружения Януковича в течение предыдущих лет. Так, в течение последнего времени Европейский союз не принимал никакого решения о снятии санкций.

"Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, снятых в течение предыдущих лет", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз исключил из санкционного списка 9 человек из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Отмечалось, что санкции были сняты в связи с отсутствием доказательств.

РБК-Украина писало, что в декабре 2018 года Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Суд также обязал Брюссель возместить судебные издержки адвокатам Азарова.

Добавим, Евросоюз продлил санкции против Януковича и его окружения (всего 12 человек) за незаконное присвоение государственных средств Украины до 6 марта 2020 года.