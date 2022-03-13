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В МИД призывают международные СМИ осудить убийство американского журналиста в Ирпене

Новина українською →
Ирпень , Воскресенье 13 марта 2022 18:48
В МИД призывают международные СМИ осудить убийство американского журналиста в Ирпене Представитель МИД Олег Николенко (slovoidilo)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты в городе Ирпень застрелили журналиста Брента Ренауда. В Министерстве иностранных дел Украины призывают международные СМИ осудить убийство гражданина США и требовать немедленного прекращения военных действий со стороны ВР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД Олега Николенко в Twitter.

Сегодня российские оккупанты в городе Ирпень застрелили журналиста, который в 2015 году работал в иностранном издании New York Times. Еще один журналист получил ранение.

"Мы призываем международные СМИ осудить варварские убийства мирного населения в Украине и требовать немедленного прекращения боевых действий со стороны России”, - отметил он.

Ранее мы сообщали, что погибший американский журналист не был сотрудником New York Times.

Также мы писали, что Ирпень закроют для представителей СМИ после гибели американского журналиста.

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