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У МЗС закликають міжнародні ЗМІ засудити вбивство американського журналіста в Ірпені

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Ірпінь, Неділя 13 березня 2022 18:48
У МЗС закликають міжнародні ЗМІ засудити вбивство американського журналіста в Ірпені Речник МЗС Олег Ніколенко (slovoidilo)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста Брента Ренауда. У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародні ЗМІ засудити вбивство громадянина США та вимагати негайного припинення військових дій з боку ВР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Олега Ніколенка у Twitter.

Сьогодні російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста, який у 2015 році працював в іноземному виданні New York Times. Ще один журналіст отримав поранення.

"Ми закликаємо міжнародні ЗМІ засудити варварські вбивства мирного населення в Україні та вимагати негайного припинення бойових дій з боку Росії”, - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що загиблий американський журналіст не був співробітником New York Times.

Також ми писали, що Ірпінь закриють для представників ЗМІ після загибелі американського журналіста.

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