У МЗС закликають міжнародні ЗМІ засудити вбивство американського журналіста в Ірпені

Російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста Брента Ренауда. У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародні ЗМІ засудити вбивство громадянина США та вимагати негайного припинення військових дій з боку ВР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Олега Ніколенка у Twitter .

Сьогодні російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста, який у 2015 році працював в іноземному виданні New York Times. Ще один журналіст отримав поранення.

"Ми закликаємо міжнародні ЗМІ засудити варварські вбивства мирного населення в Україні та вимагати негайного припинення бойових дій з боку Росії”, - зазначив він.