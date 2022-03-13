Оккупанты убили в Ирпене журналиста New York Times

Российские оккупанты в городе Ирпень застрелили журналиста иностранного издания New York Times. Еще один журналист получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова .

Жертвой российских оккупантов стал 51-летний корреспондент американского издания New York Times Брент Ренауд.

"Еще один журналист ранен. Сейчас потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказал Небытов.

Отметим, еще до начала войны в Украине президент США Джо Байден предупреждал Россию, что в случае нападения на американских граждан ответ Штатов будет мощным и немедленным.

Фото: удостоверение погибшего корреспондента