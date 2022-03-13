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Оккупанты убили в Ирпене журналиста New York Times

Новина українською →
Ирпень, Воскресенье 13 марта 2022 14:30
Оккупанты убили в Ирпене журналиста New York Times Фото: оккупанты убили журналиста из США (facebook.com / Андрій Нєбитов)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты в городе Ирпень застрелили журналиста иностранного издания New York Times. Еще один журналист получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Жертвой российских оккупантов стал 51-летний корреспондент американского издания New York Times Брент Ренауд.

"Еще один журналист ранен. Сейчас потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказал Небытов.

Отметим, еще до начала войны в Украине президент США Джо Байден предупреждал Россию, что в случае нападения на американских граждан ответ Штатов будет мощным и немедленным.

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Фото: удостоверение погибшего корреспондента

Напомним, 2 марта в результате российского ракетного удара по телебашне в Киеве погиб первый с начала войны работник СМИ.

А через несколько дней российские диверсанты обстреляли журналистов британского телеканала Sky News.

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