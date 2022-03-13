Ирпень закроют для представителей СМИ после гибели американского журналиста
После гибели американского журналиста Брента Рено власти Ирпеня (Киевская область) решили закрыть город для всех представителей СМИ. Также призывают людей не выкладывать в социальные сети фото украинских военных в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ирпеня Александра Маркушина.
"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом, мы хотим уберечь жизнь и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев - не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что угодно, что бы указывало на их расположение", - отметил он.
Он уточнил, что на период освобождения Ирпеня нельзя переходить мост со стороны Романовки или делать фото украинских позиций.
Он также сообщил о гибели троих защитников, которые стояли на блокпосту на въезде со стороны Бучи.
Напомним, сегодня начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что российские оккупанты в Ирпене застрелили журналиста New York Times Брента Рено и еще один журналист получил ранение. Позже оказалось, что Рено не работал на NYT.
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