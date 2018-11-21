МИД призывает украинцев быть осторожными во время путешествий во Францию

Фото: протесты во Франции (twitter.com/gecko39)

Предупреждение связано с протестами французов против повышения цен на топливо

В связи с протестами "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев быть бдительными и осторожными во время поездок во Францию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы.

МИД призывает быть осторожными во время путешествий по автодорогам страны, выполнять указания сил безопасности и местной власти Франции, всегда иметь при себе документы и быть готовыми к проверке.

Также МИД советует отслеживать информацию относительно мер безопасности, а также не принимать участия в несанкционированных акциях протеста и держаться подальше от агрессивно настроенных активистов.

Министерство напоминает, что законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний. В частности, правоохранители имеют право на административные обыски, проверки транспортных средств, задержание подозрительных лиц и наложения штрафов за участие в несанкционированных акциях протеста.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, украинцы могут обратиться в посольство Украины во Франции по номеру телефона: +33-143-06-07-37, или написать письмо на e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr@mfa.gov.ua. Также граждане могут позвонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Среди тех, кто получил травмы, 92 являются сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие блокируют основные автомагистрали страны.

Они требуют отменить решение правительства относительно роста цен на горючее. По плану французских властей, в 2019 году налог на дизельное топливо должен вырасти на 6,5%, а на бензин - на 2,9%. Такие действия власть аргументирует борьбой с загрязнением атмосферы.