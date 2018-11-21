МЗС закликає українців бути пильними під час подорожей у Францію

Фото: протести у Франції (twitter.com/gecko39)

Попередження пов'язане з протестами французів проти підвищення цін на пальне

У зв’язку з протестами "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне у Франції Міністерство закордонних справ України закликає українців бути пильними та обачними під час поїздок до Франції. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби.

МЗС закликає бути обачними під час подорожей автомобільними шляхами країни, виконувати вказівки сил безпеки та місцевої влади Франції, завжди мати при собі документи та бути готовими до перевірки.

Також МЗС радить відстежувати інформацію щодо заходів безпеки, а також не брати участі в несанкціонованих акціях протесту та триматись подалі від агресивно налаштованих активістів.

Міністерство нагадує, що законодавством Франції передбачені певні правила організації та проведення масових зібрань. Зокрема, правоохоронці мають право на адміністративні обшуки, перевірки транспортних засобів, затримання підозрілих осіб та накладання штрафів за участь у несанкціонованих акціях протесту.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, українці можуть звернутись до посольства України у Франції за номером телефону: +33-143-06-07-37, або написати листа на e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua або cons_fr@mfa.gov.ua. Також громадяни можуть зателефонувати на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що унаслідок протестів проти підвищення цін на бензин у Франції постраждало 528 осіб. Серед 528 постраждалих 17 людей мають серйозні поранення. Серед тих, хто отримав травми, 92 є співробітниками правоохоронних органів. Протестувальники блокують головні автомагістралі країни.

Вони вимагають відмінити рішення уряду щодо зростання цін на пальне. За планом французької влади, в 2019 році податок на дизельне пальне має зрости на 6,5%, а на бензин - на 2,9%. Такі дії влада аргументує боротьбою з забрудненням атмосфери.