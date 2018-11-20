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Количество пострадавших в ходе протестов во Франции возросло до 528 человек

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 03:28
Количество пострадавших в ходе протестов во Франции возросло до 528 человек
Фото: протесты во Франции (twitter.com/gecko39)

17 человек имеют серьезные ранения, 1 человек в критическом

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Кастанер рассказал, что среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов 92 является сотрудниками правоохранительных органов.

"Один человек умер в субботу утром, и с сегодняшнего утра байкер находится между жизнью и смертью в Дроме", - отметил Кастанер.

Министр сообщил, что активность протестных акций на начало недели снизилось. С его слов, в понедельник, 19 ноября, на митинги вышло около 27 тыс. человек.

"Мы позаботились о защите протестующих, но это не предотвратило несчастные случаи", - добавил министр.

Также он заявил, что если свобода демонстрации является основополагающим правом, то "она не может допускать помехи для коммерческой, экономической и транспортной жизни".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции в ходе акций против повышения цен на бензин погиб человек, еще 400 получили ранения. По данным Министерства внутренних дел Франции, на протестах задержали около 300 человек, из них 157 человек взяли под стражу.

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