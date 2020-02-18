МИД призывает международное сообщество осудить наступление боевиков на Донбассе

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает международное сообщество осудить наступление боевиков на Донбассе. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

По словам Зеленко, это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки".

"Мы очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последнего российского нападения. Применение запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки". Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах.

Как сообщили в штабе ООС, пророссийские оккупанты атаковали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Новотошковское и Хутор Вильный. Боевики применяли запрещенное минскими договоренностями оружие, минометы калибра 120 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.