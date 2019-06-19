МИД призвал Россию сотрудничать со следствием по делу МН17

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию сотрудничать со следствием в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний МН17. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В министерстве подчеркнули, что обнародованные 19 июня Общей следственной группой результаты расследования катастрофы МН17 имеют ключевое значение, ведь "дают окончательный ответ на вопрос, откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию".

В МИД указывают, что все важные правовые аспекты, связанные с передачей уголовных производств, судебного рассмотрения дела и исполнения наказания, урегулированы соответствующим соглашением между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июль 2014 года, заключенном 7 июля 2017 года.

Данное соглашение создает надлежащее правовое основание для тщательного и правомерного судебного рассмотрения результатов расследования Совместной следственной группы, в рамках которой украинские правоохранительные органы сотрудничают с правоохранительными органами государств, граждане которых погибли в результате сбивания самолета.

"МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбивания самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм... Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года", - отметили в ведомстве.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Международная следственная комиссия (JIT) следующими подозреваемыми в причастности к сбитому самолету рейса МН17 назовет высшее руководство России.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду, 19 июня, JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" - гражданин Украины Леонид Харченко.

Добавим, суд над подозреваемыми в катастрофе состоится 9 марта 2020 года в Нидерландах. В полиции заявили, что на арест четырех подозреваемых будут выданы международные ордера.