МЗС закликало Росію співпрацювати зі слідством у справі МН17

Міністерство закордонних справ України закликає Росію співпрацювати зі слідством у розслідуванні катастрофи літака Малайзійських авіаліній МН17. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У міністерстві підкреслили, що оприлюднені 19 червня Спільною слідчою групою результати розслідування збиття МН17 мають ключове значення, адже "дають остаточну відповідь на питання, звідки смертоносна зброя потрапила на територію України і хто організував цю операцію".

У МЗС вказують, що усі важливі правові аспекти, пов’язані із передачею кримінальних проваджень, судового розгляду справи та виконання покарання, врегульовані відповідною угодою між Україною та Нідерландами про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, укладеною 7 липня 2017 року.

Дана угода створює належне правове підґрунтя для ретельного та правомірного судового розгляду результатів розслідування Спільної слідчої групи, в рамках якої українські правоохоронні органи співпрацюють з правоохоронними органами держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака.

"МЗС звертає увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм… Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 року", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Міжнародна слідча комісія (JIT) наступними підозрюваними в причетності до збитого літака рейсу МН17 назве вище керівництво Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, у середу, 19 червня, JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гиркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" - громадянин України Леонід Харченко.

Додамо, суд над підозрюваними у катастрофі відбудеться 9 березня 2020 року в Нідерландах. У поліції заявили, що на арешт чотирьох підозрюваних будуть видані міжнародні ордери.