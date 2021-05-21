МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму

Министерство иностранных дел Украины осудило приговор украинцу Ивану Яцкину, который был объявлен оккупационным "судом" в Крыму. МИД призвал международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение прав человека.
Об этом заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова на странице в Twitter.
"Осуждаем этот незаконный "приговор" и призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся грубые нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Россия должна немедленно освободить Ивана Яцкина и всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - подчеркнула она.
Напомним, сегодня так называемый "суд" в Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима.
До этого адвокат украинского политзаключенного заявлял об ухудшении состояния здоровья Яцкина.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова требовала от оккупационного режима оказать Яцкину экстренную медицинскую помощь.