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МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України засудило вирок українцю Івану Яцкіну, який був оголошений окупаційним "судом" в Криму. МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на це грубе порушення прав людини.

Про це заявила перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова на сторінці у Twitter.

"Засуджуємо цей незаконний "вирок" і закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на триваючі грубі порушення прав людини в окупованому Криму. Росія має негайно звільнити Івана Яцкіна та усіх незаконно утримуваних громадян України", - наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні так званий "суд" в Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму.

До цього адвокат українського політв'язня заявляв про погіршення стану здоров'я Яцкіна.

Український омбудсмен Людмила Денісова вимагала від окупаційного режиму надати Яцкіну екстрену медичну допомогу.

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