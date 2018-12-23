В МИД приветствовали принятие резолюции по Крыму

Фото: ГА ООН (unmultimedia.org)

В МИД призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Крыму является очередным свидетельством поддержки мировым сообществом необходимости соблюдения прав человека на территории временно оккупированного РФ Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, такое решение Генассамблеи ООН констатирует, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму ухудшается, а Российская Федерация не реагирует на призывы международного сообщества.

Отмечается, что страны осудили незаконные аресты, обыски, задержания, исчезновения и избиения активистов, которые происходят на территории оккупированного Крыма.

"Требуем от государства-агрессора прекратить на временно оккупированной им территории беспредел и обеспечить соблюдение международного права, освободить всех незаконно удерживаемых, в т.ч. политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира Усеин Куку. Уверяем, что Украина приложит все необходимые усилия для привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 22 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму. "За" резолюцию проголосовали 65 стран, включая Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европейского союза. Против проголосовали 27 стран, еще 70 стран воздержались.