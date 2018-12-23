У МЗС привітали ухвалення резолюції по Криму

Фото: ГА ООН (unmultimedia.org)

У МЗС закликали Росію звільнити всіх українських політв'язнів

Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції по Криму є черговим свідченням підтримки світовою спільнотою необхідності дотримання прав людини на території тимчасово окупованого РФ Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, таке рішення Генасамблеї ООН констатує, що ситуація з правами людини в окупованому Криму погіршується, а Російська Федерація не реагує на заклики міжнародної спільноти.

Зазначається, що країни засудили незаконні арешти, обшуки, затримання, зникнення та побиття активістів, які відбуваються на території окупованого Криму.

"Вимагаємо від держави-агресора припинити на тимчасово окупованій нею території свавілля та забезпечити дотримання міжнародного права, звільнити усіх незаконно утримуваних, в т.ч. політичних в'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра Усеїн Куку. Запевняємо, що Україна докладе усіх необхідних зусиль для притягнення винних у порушенні прав людини до відповідальності", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що 22 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. "За" резолюцію проголосували 65 країв, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу. Проти проголосували 27 країн, ще 70 країн утрималися.