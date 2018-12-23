ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У МЗС привітали ухвалення резолюції по Криму

Новини » Політика    23.12.2018 - 12:52
У МЗС привітали ухвалення резолюції по Криму
Фото: ГА ООН (unmultimedia.org)

У МЗС закликали Росію звільнити всіх українських політв'язнів

Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції по Криму є черговим свідченням підтримки світовою спільнотою необхідності дотримання прав людини на території тимчасово окупованого РФ Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, таке рішення Генасамблеї ООН констатує, що ситуація з правами людини в окупованому Криму погіршується, а Російська Федерація не реагує на заклики міжнародної спільноти.

Зазначається, що країни засудили незаконні арешти, обшуки, затримання, зникнення та побиття активістів, які відбуваються на території окупованого Криму.

"Вимагаємо від держави-агресора припинити на тимчасово окупованій нею території свавілля та забезпечити дотримання міжнародного права, звільнити усіх незаконно утримуваних, в т.ч. політичних в'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра Усеїн Куку. Запевняємо, що Україна докладе усіх необхідних зусиль для притягнення винних у порушенні прав людини до відповідальності", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що 22 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. "За" резолюцію проголосували 65 країв, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу. Проти проголосували 27 країн, ще 70 країн утрималися.

Стало відомо, хто голосував проти резолюції по Криму Генасамблея ООН не прийняла резолюцію Росії за договором про ракети
Новини України ООНМЗСрезолюция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся