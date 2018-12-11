МИД присоединился к поиску пропавших за рубежом детей

Фото: МИД (РБК-Украина, Виталий Носач)

МИД подписал меморандум о сотрудничестве с ОО "Магнолия"

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины присоединится к розыску детей, пропавших за рубежом, через международную "горячую линию", которая действует в 24 странах Европы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter государственного секретаря МИД Андрея Зайца.

Фото: подписание меморандума

По его словам, был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "Магнолия".

"С президентом ОО "Магнолия" в МИД Украины подписали Меморандум о сотрудничестве: консульская служба привлекается к розыску пропавших за рубежом детей через международную "горячую линию" 116000, действующую в 24 странах Европы", - сообщил госсекретарь.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает парламенту ужесточить ответственность за международное похищение детей, приняв законопроект №9290 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении выполнения Украиной Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей".

Как писало РБК-Украина ранее, в Госпогранслужбе сообщали, что один из родителей может вывезти ребенка из Украины без согласия другого только при постоянном консульском учете.