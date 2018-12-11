МЗС долучилося до пошуку зниклих за кордоном дітей

Фото: МЗС (РБК-Україна, Віталій Носач)

МЗС підписало меморандум про співпрацю з ГО "Магнолія"

Консульська служба Міністерства закордонних справ України долучиться до розшуку дітей, які зникли за кордоном, через міжнародну "гарячу лінію", яка діє у 24 країнах Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter державного секретаря МЗС Андрія Зайця.

Фото: підписання меморандуму

За його словами, було підписано відповідний меморандум про співпрацю з громадською організацією "Магнолія".

"З президентом ГО "Магнолія" у МЗС України підписали Меморандум про співпрацю: консульська служба залучається до розшуку зниклих за кордоном дітей через міжнародну "гарячу лінію" 116000, яка діє у 24 країнах Європи", - поінформував держсекретар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує парламенту посилити відповідальність за міжнародне викрадення дітей, прийнявши законопроект №9290 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей".

Як писало РБК-Україна раніше, у Держприкордонслужбі повідомляли, що один з батьків може вивезти дитину з України без згоди іншого тільки при постійному консульському обліку.