Кабмин предлагает ВР усилить ответственность за международное похищение детей

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ежегодно растет количество случаев вывоза из Украины за границу ребенка в нарушение прав опеки другого родителя

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде усилить ответственность за международное похищение детей, приняв законопроект №9290 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении выполнения Украиной Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Соответствующий документ был внесен в Раду 16 ноября 2018 года.

Суть законопроекта

Законопроект разработан для создания законодательных условий для эффективного выполнения Украиной международных обязательств, взятых в соответствии с Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года.

Проектом предлагается предусмотреть особенности рассмотрения судом дел о возвращении ребенка на основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Так, устанавливаются требования к содержанию искового заявления, перечень мер обеспечения иска, сроки урегулирования спора с участием судьи, сроков рассмотрения дел судами первой и апелляционной инстанций.

Планируется ограничить случаи для кассационного обжалования решений, вынесенных на основании конвенции, поскольку, как правило, кассационная инстанция используется для затягивания рассмотрения дела.

В документе предполагается расширить существующий перечень временного помещения ребенка на стадии исполнительного производства в семью родственников или патронатного воспитателя. Такие изменения направлены на то, чтобы ребенок находился в наименее травмирующей ситуации, связанной с трудностями выполнения решений судов и рассматривается как исключительная мера в интересах ребенка. Кроме того, предлагается внести изменения в Семейный кодекс Украины о временном устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя по решению суда.

Проектом закона планируется предоставить право главам окружных апелляционных судов определять перечень судов, которые будут рассматривать иски о возвращении ребенка.

Согласно документу, родителям-воспитателям предлагают предоставить право требовать отобрать ребенка у других лиц, не имеющих на то законных полномочий.

Также законопроектом предусматриваются временные ограничения в праве выезда за границу до полного выполнения решения суда о возвращении ребенка или до отмены меры обеспечения иска.

Уголовная ответственность

Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей для привлечения к уголовной ответственности одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, которые незаконно вывезли и удерживают за рубежом ребенка, который имеет постоянное место жительства в Украине, в нарушение решения органа опеки и попечительства или суда, или прав, установленных законодательством по определению места жительства ребенка.

"Необходимость установления уголовной ответственности за указанные деяния вызвана ежегодным ростом количества случаев вывоза из Украины за границу ребенка в нарушение прав опеки другого родителя или порядка вывоза ребенка за границу, установленных законодательством", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что один из родителей может вывезти ребенка из Украины без согласия другого только при постоянном консульском учете.

РБК-Украина также сообщало, что Кабмин изменил правила пересечения границы для украинцев. В частности, правительство поддержало внесении изменений в постановление правительства, касающихся правил пересечения границы для детей.

Добавим, в мае украинку в Чили обвинили в похищении собственного ребенка и лишили родительских прав.