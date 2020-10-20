МИД угрожает последствиями венгерским чиновникам за политическую агитацию на Закарпатье

Фото: здание МИД (РБК-Украина)

Министерство иностранных дел Украины заявило о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. МИД просит дать этому правовую оценку.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве заявили, что пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели в венгерской стороны, которая является неприемлемой в межгосударственных отношениях.

"В связи с этим МИД обратилось в соответствующие правоохранительные структуры дать свою оценку действиям венгерских чиновников. Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не будут позволять себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства", - говорится в заявлении.

Напомним, Венгрия продолжает ветировать заседания комиссии Украина-НАТО. В Венгрии требуют, чтобы Украина обеспечила права нацменьшинств в стране.

Кроме того, в конце июля президент Владимир Зеленский планировал на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном решить языковой вопрос, однако встречу перенесли до улучшения эпидемиологической ситуации.