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МЗС погрожує наслідками угорським посадовцям за політичну агітацію на Закарпатті

Закарпатська область, Вівторок 20 жовтня 2020 12:03
МЗС погрожує наслідками угорським посадовцям за політичну агітацію на Закарпатті
Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ України заявило про неодноразові ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область. МЗС просить надати цьому правову оцінку.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У міністерстві заявили, що нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах.

"У зв’язку з цим МЗС звернулося до відповідних правоохоронних структур дати свою оцінку діям угорських посадовців. Сподіваємося, що офіційні особи Угорщини як країни ЄС розуміють важливість верховенства права і більше не дозволятимуть собі діяти всупереч законам України чи будь-якої іншої суверенної держави", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Угорщина продовжує ветувати засідання комісії Україна-НАТО. В Угорщині вимагають, щоб Україна забезпечила права нацменшин в країні.

Крім того, в кінці липня президент Володимир Зеленський планував на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном вирішити мовне питання, проте зустріч перенесли до поліпшення епідеміологічної ситуації.

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