МИД пригласил Папу Римского посетить Украину

"Внимательно ознакомились с интервью Папы Франциска для итальянской Corriere Della Sera. Ценим, что Украина остается в центре его внимания", - сказал Николенко.

МИД поблагодарил Папу Римского за усилия по установлению справедливого мира и остановке войны, которая не была спровоцирована Украиной, НАТО или другой третьей стороной. Спикер отметил, что для понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле.

"Римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев", - добавил он.

Николенко призвал Папу Римского продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине.