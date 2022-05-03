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МИД пригласил Папу Римского посетить Украину

Фото: Папа Римский Франциск (flickr com koreanet)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины пригласило Папу Римского Франциска посетить Киев. В МИДе поблагодарили понтифика за усилия остановить войну, которую развязала Россия.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко

"Внимательно ознакомились с интервью Папы Франциска для итальянской Corriere Della Sera. Ценим, что Украина остается в центре его внимания", - сказал Николенко.

МИД поблагодарил Папу Римского за усилия по установлению справедливого мира и остановке войны, которая не была спровоцирована Украиной, НАТО или другой третьей стороной. Спикер отметил, что для понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле.

"Римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев", - добавил он.

Николенко призвал Папу Римского продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине.

Напомним, в интервью Папа Римский Франциск заявил о готовности поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Однако Кремль проигнорировал запрос Ватикана.

Отметим, ранее Папа Римский Франциск раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь.

Как сообщало РБК-Украина, Ватикане пока не видят смысла поездки Франциска в Киев.

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